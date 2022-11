Tantissimi sconti molto speciali vi attendono questi giorni da Conad, gli utenti possono indubbiamente accedere ad una selezione di ottime offerte speciali, con i migliori prezzi bassi del periodo, e la possibilità di avere tra le mani prodotti di alto livello, anche legati alla tecnologia.

Il risparmio è super su ogni singolo acquisto effettuato, proprio in questi giorni tutti potranno accedere alle offerte speciali, recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza differenze o vincoli particolari. Gli acquisti, come al solito del resto, comprenderanno anche la garanzia di 24 mesi, ed una lunghissima serie di agevolazioni.

Conad: le offerte che nessuno si aspettava di vedere

Il volantino di Conad è molto interessante, oltre che essere indubbiamente attivo in ogni negozio fino al 20 novembre, perché riesce a spaziare su differenti categorie merceologiche, a partire ad esempio dal mondo degli smartphone.

Il modello di punta dell’intera campagna promozionale è lo ZTE Blade A31 Lite, disponibile a meno di 69 euro, può essere acquistato nella sua variante no brand con tutte le protezioni del caso. Le alternative proposte dal medesimo volantino risultano essere attualmente legate al mondo dei televisori, con il modello di casa Hisense acquistabile pensate a soli 169 euro, oppure piccoli accessori per il benessere e la cucina.

Entrambi i prodotti possono essere acquistati a 39 euro, e comprendono un tagliacapelli, oltre che un buon frullatore ad immersione Moulinex. Per approfonire il volantino consigliamo il collegamento al sito ufficiale.