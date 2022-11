Questo sarà uno dei mesi più importanti per quanto riguarda Amazon ma per il commercio in generale altrettanto. Proprio il noto colosso si avvia ad una serie di eventi che interesseranno a quanto pare anche l’Italia in primo luogo.

Il colosso infatti ha annunciato che dal prossimo 22 al 25 novembre aprirà ufficialmente la sua Black Friday Gallery a Milano. Si tratta di un pop-up store, il quale aprire i battenti alla Rimessa dei Fiori via san Carpoforo a Milano. Qui i visitatori potranno immergersi quindi nel fantastico periodo natalizio, caratterizzato proprio dal mostro assoluto del mondo e-commerce.

Amazon: a Milano la nuova Black Friday Gallery, tante sorprese per i partecipanti e molto altro ancora

All’interno della galleria verrà ospitato ufficialmente per la prima volta nel Comune di Milano la celebre opera Reliquia dello scultore Jago che celebrerà il Made in Italy. La programmazione inoltre risulta molto ricca, con tante dirette Twitch che arriveranno da parte di alcuni dei creatori di contenuti più famosi. Tutti i giorni direttamente dalla vetrina della Black Friday Gallery ci saranno infatti racconti sui canali Twitch e verranno ospitati anche artisti del calibro di Cristina D’Avena ed ERNIA. Questa la programmazione prevista per i quattro giorni:

Martedì 22 novembre – Riccardo Dose

Mercoledì 23 novembre – Antonella Arpa, in arte Himorta

Giovedì 24 novembre – Naska ospita Cristina D’Avena

Venerdì 25 novembre – ilMasseo ospita ERNIA

L’apertura al pubblico è prevista il 22 novembre con orari che vanno dalle 14 alle 20 e dal 23 al 25 dalle 10 alle 20.

Non resta altro che partecipare a questo evento straordinario che arriva per la prima volta in Italia.