La migliore offerta WindTre è disponibile a meno di 9,00 euro al mese ma soltanto alcuni nuovi clienti hanno la possibilità di ottenerla.

La tariffa in questione è la straordinaria WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay ed è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti Iliad o MVNO che effettuano il trasferimento del numero attraverso il sito ufficiale del gestore.

Passa a WindTre e attiva l’offerta GO a meno di 9,00 euro al mese!

L’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay prevede una spesa di soli 8,99 euro al mese e include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Il gestore dedica la sua migliore offerta esclusivamente ad alcuni nuovi clienti. L’attivazione, infatti, può essere effettuata soltanto dai clienti provenienti da uno degli operatori qui elencati:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

WindTre permette di ottenere l’offerta gratuitamente. L’attivazione e la nuova SIM non prevedono alcuna spesa e la spedizione tramite corriere è offerta gratuitamente dal gestore, che permette così di ricevere la SIM direttamente a casa.

Ai nuovi clienti provenienti da Iliad e MVNO sono proposte anche altre offerte molto convenienti. Andando incontro a una spesa di soli 7,99 euro al mese, ad esempio, hanno la possibilità di ottenere minuti illimitati, 200 SMS e 101 GB di traffico dati per la navigazione tramite la WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay.