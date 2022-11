Viaggio nel tempo: questo video potrebbe esserne la prova

Recentemente abbiamo visto un dipinto che risaliva al 1937 e nel quale era visibile la presenza di un presunto telefono. Tempo dopo si era scoperto che si trattava di un falso allarme poiché in realtà era un specchietto. Oggi veniamo a capo dell’ennesima prova (falsa o vera che sia) del viaggio nel tempo attraverso un video risalente più o meno allo stesso periodo.

Viaggio nel tempo: tutta la verità sul video

Trattasi di un falso allarme o di un vero e proprio viaggio nel tempo? Nel video riportato qui di seguito è presente una donna che sembra tenere in mano uno smartphone. Ella sorride, dopodiché porta il dispositivo all’orecchio (il che fa ben sperare). Ma quindi è o non è un telefono? Considerando che si tratti del 1938 è un po’ difficile, ma vediamo i commenti.

Le teorie sul viaggio nel tempo smuovono gli animi della popolazione. Vi è chi dice: “Se fosse davvero un telefono, sarei più curioso di sapere com’è riuscita a ottenere un segnale da un provider di rete inesistente” (sotto il video YouTube), e anche: “I satelliti per le reti mobili non esistevano, c’è veramente bisogno di dimostrare altre prove..?? dove si agganciava il telefono..?? Su Giove..??”. Ed effettivamente i commenti hanno più che ragione, poiché si tratta semplicemente di un dispositivo usato dai soggetti sordi a partire dal 1924, per aiutarli ad udire. Lo sappiamo, speravate finalmente di esservi imbattuti nella verità sul viaggio nel tempo, ma ci duole dirvi che anche stavolta siamo molto lontani dalla grande scoperta.