A partire dallo scorso 8 novembre 2022 l’operatore Tim, attraverso il proprio concorso a premi denominato Tim Party, permette di vincere uno Xiaomi 12T Pro.

Il nuovo concorso disponibile dallo scorso 8 Novembre 2022 viene considerato, uno dei mini concorsi, in questo caso per la categoria “mini-concorsi Ricorrenti”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim Party mette in palio lo Xiaomi 12T Pro

In sostanza, l’operatore mette in palio 10 cellulari durante tutto il periodo di validità del concorso, ovvero dalle ore 09:00 dell’8 Novembre 2022 alle ore 23:59 del 24 Novembre 2022. Anche dopo aver vinto un premio, ciascun partecipante può continuare a giocare per tutta la durata dell’iniziativa, con possibilità di vincere ulteriormente.

Si specifica inoltre che, secondo quanto indicato nel regolamento ufficiale del concorso, ciascun premio viene consegnato entro 180 giorni dalla data di assegnazione. Per quanto riguarda le specifiche tecniche dello smartphone in palio, Xiaomi 12T Pro presenta un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con fino a 3,2 Ghz, in questo caso accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Questo nuovo concorso TIM Party si rivolge esclusivamente a persone maggiorenni, oltre che residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino. Per partecipare è necessario essere titolari di un contratto di rete fissa residenziale e/o di una numerazione mobile ricaricabile o in abbonamento. In entrambi i casi, anche se può essere stata attivata sia precedentemente che durante il periodo di partecipazione al concorso, la propria linea deve essere comunque mantenuta fino al momento dell’assegnazione del premio. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.