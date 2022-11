Risparmiare sulla propria bolletta telefonica è possibile con TIM, in questi giorni sono ancora disponibili ottime offerte che aiutano gli utenti a godere di un bundle molto elevato, ricco di giga e di traffico dati, nonché comunque di minuti e SMS da poter spendere verso chiunque.

In fase di attivazione di una delle suddette promozioni, sarà strettamente richiesta la portabilità del numero originario, ciò sta a significare che il cliente dovrà cambiare operatore telefonico, a patto che comunque provenga da aziende ben specifiche. L’acquisto della SIM, con corrispettiva attivazione della promo, ed una parte di ricarica, ha un costo fisso di circa 25 euro, da pagare direttamente presso il punto vendita in fase d’acquisto.

TIM: le offerte con tanti giga al mese

Graditissime offerte speciali vi attendono in questi giorni da TIM, i nuovi prezzi bassi aiutano a spendere poco, ed allo stesso tempo godere di un bundle molto elevato. Le offerte da non lasciarsi sfuggire sono Wonder Six e Wonder Five.

La più interessante della coppia è senza dubbio la Wonder Six, viene richiesto il pagamento di un contributo fisso di 9,99 euro al mese, per godere comunque di 100 giga di traffico dati al mese, con anche illimitati minuti da poter utilizzare a piacimento, e 1000 messaggi per ogni rinnovo.

Nel caso in cui si fosse interessati ad una soluzione più economica, ecco arrivare la Wonder Five, una promo da 7,99 euro a rinnovo, con inclusi 1000 minuti, illimitati minuti e 70 giga di traffico dati.