Se senti sparare fucili da paintball nel Parco Nazionale Hoge Veluwe dei Paesi Bassi, non allarmarti.

Dopo essere diventati troppo a loro agio con gli umani, i lupi olandesi vengono spaventati con le pistole a paintball. Questa è una tattica per salvaguardare in primis la vita delle creature, dopo che si sono verificati troppi casi che hanno coinvolto lupi che si avvicinano troppo ai visitatori del parco.

Si presume che i lupi si siano sentiti così a proprio agio con gli umani da rappresentare un rischio per le persone, oltre che per se stessi. Se dovesse succedere qualcosa, il lupo dovrà essere abbattuto.

“Abbiamo a che fare con lupi che sono diventati troppo docili“, ha dichiarato un portavoce della provincia di Gelderland nei Paesi Bassi orientali, secondo The Guardian. “Dobbiamo farli spaventare di nuovo dalle persone”.

I lupi sono generalmente creature antisociali, motivo per cui alcuni incolpano il proprietario del parco per averli nutriti o per aver interagito troppo da vicino con loro.

“Abbiamo motivo di credere che il proprietario del parco sia responsabile dell’addomesticamento dei lupi“, ha dichiarato tramite The Guardian il presidente dell’organizzazione per la protezione degli animali Faunabescherming, Niko Koffeman. “Se l’Hoge Veluwe ha una popolazione di lupi che si comporta in modo significativamente diverso dagli altri nei Paesi Bassi e nei paesi circostanti, la situazione è sospetta“.

Perché i lupi olandesi vengono colpiti con fucili da paintball?

I lupi nel Parco Nazionale Hoge Veluwe dei Paesi Bassi sono diventati così a loro agio con gli esseri umani che le autorità temono che possano iniziare ad attaccare i frequentatori del parco. Pertanto, secondo la BBC, i fucili da paintball sono utilizzati per spaventarli e tenere traccia di quelli che si stanno avvicinando troppo.

Questa decisione è arrivata poco dopo che un video virale sui social media mostrava un lupo che si avvicinava un po’ troppo ad una famiglia in visita al parco.

Sembra crudele, ma il suono del fucile non solo li spaventerebbe efficacemente, ma i “proiettili” pieni di vernice mostrerebbero quali hanno molestato i visitatori. Idealmente, insegnerà ai lupi locali a stare ad almeno 100 metri di distanza dagli umani.

Se un lupo dovesse effettivamente attaccare i visitatori del parco, dovrebbero essere abbattuti, quindi in definitiva questo protegge sia le persone che i lupi dal commettere un errore potenzialmente fatale.

La misura partirà a breve, ma non si conosce la data esatta. Solo le persone autorizzate spareranno ai lupi, per assicurarsi che venga fatto in modo sicuro e corretto.