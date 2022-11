Ogni giorno si sente parlare sempre di più di crimini informatici, i quali sono dati dal furto di un account di un qualsiasi social, bancario o di altra natura. Inoltre anche il furto dei dati appartiene a questo ambito, il quale viene talvolta messo in moto da alcuni virus in grado di bloccare le funzionalità del vostro telefono. Da diverso tempo però si sente parlare molto più spesso anche di una pratica che si sta diffondendo a macchia d’olio in giro per il mondo, ovvero della truffa SIM Swap.

Ci troviamo di fronte ad una sorta di clonazione della vostra scheda telefonica, una vera minaccia informatica che va ad influire anche sul settore bancario. Infatti coloro che riescono ad appropriarsi della vostra SIM, possono tranquillamente clonare il vostro numero di telefono e ricevere gli SMS di autenticazione per entrare ad esempio nel vostro conto corrente. Gli ha che riescono quindi ad appropriarsi del vostro numero di telefono ottenendo il pieno controllo del dispositivo stesso.

SIM Swap: la truffa che clone il numero di telefono, state molto attenti

Ci sono vari modi di accorgersi se qualcuno sta rubando il vostro numero di telefono con la tecnica del SIM Swapping. Ma sera innanzitutto controllare la ricezione del proprio smartphone, che nel momento in cui dovesse mancare potrebbe costituire un indicatore. Ci sono poi anche degli avvisi da parte della banca sulle transazioni sospette così come tante chiamate ricevute da numeri sconosciuti.

La richiesta più importante sarà quella del vostro operatore telefonico che vi chiederà di fare un duplicato della vostra SIM.