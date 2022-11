Il Samsung Galaxy Watch 4 è ancora uno dei migliori smartwatch sul mercato, anche se è stato sostituito dal Samsung Galaxy Watch 5 e dal Galaxy Watch 5 Pro. Ma l’ultimo aggiornamento del firmware potrebbe far andare nel panico gli utenti.

Segnalato per la prima volta da SamMobile, l’ultimo aggiornamento del firmware per Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic ha reso inutili gli smartwatch di alcuni utenti. L’aggiornamento, R8xxXXU1GVI3, è stato progettato per migliorare la stabilità e l’affidabilità del sistema. Ironia della sorte, sembra realizzare il contrario.

Il bug sembra attivarsi in modo specifico se l’orologio raggiunge lo zero percento della batteria. Alcuni Redditor hanno segnalato di essere in grado di spegnere e riavviare i propri orologi nonostante l’aggiornamento, ma avevano ancora una carica residua.

Cosa raccomanda Samsung

Quindi c’è la possibilità che il bug si attivi solo quando la batteria si esaurisce. Un rappresentante di Samsung PR è stato in grado di fornirci quanto segue:

“Siamo consapevoli che un numero limitato di modelli della serie Galaxy Watch4 non si accende a seguito di un recente aggiornamento del software (VI3). Abbiamo interrotto l’aggiornamento e rilasceremo un nuovo software a breve. Consigliamo ai consumatori che potrebbero aver riscontrato questo problema con la loro serie Galaxy Watch4 di visitare il centro di assistenza Samsung più vicino o di chiamare il numero 1-800-Samsung“.

SamMobile ha affermato che ci sono state segnalazioni nei forum della community di Samsung in Corea del Sud. Al di fuori della Corea del Sud, ci sono diversi reclami nel subreddit r/GalaxyWatch. Diversi Redditor affermano di avere problemi, inclusi utenti provenienti da Svezia e Malesia. Per ora, il miglior consiglio sembra essere quello di evitare di installare il nuovo firmware in questo momento e assicurarsi che la batteria non si esaurisca.