SIM: cambiano le regole e stavolta aboliranno qualsiasi tipo di truffa

Lunedì l’AGCOM ha deciso di mutare le carte in tavola per il cambio SIM e la portabilità del numero grazie alla delibera 86/21/CIR del luglio 2021. Al contrario delle regole precedenti queste segneranno la rivoluzione per quanto riguarda la difesa contro le truffe (SIM swap, in cui l’utenza cambia intestatario senza che questo lo sappia). Vediamo tutte le novità sulla questione.

SIM: dalla portabilità al cambio, ecco tutte le novità

Partiamo dal cambio SIM, il quale potrà essere fatto solo dall’intestatario dell’utenza, e l’introduzione di una specie di verifica a due fattori basata sulla verifica dell’identità del richiedente attraverso il documento, e sull’operazione attraverso l’invio di un SMS o una chiamata al numero coinvolto.

Dunque con il cambio della smart card e della portabilità potremo assistere a: