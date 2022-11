LG Display ha presentato uno schermo elastico che si attorciglia su se stesso. L’azienda ha più volte reso nota al pubblico la sua capacità di creare smartphone e dispositivi con display flessibili molto particolari.

Quanto mostrato di recente dimostra di essere però a uno stato superiore e di essere quasi pronto all’utilizzo sui dispositivi più disparati. La stessa azienda ha fatto riferimento ad alcuni dei settori nei quali sarebbe possibile far ricorso al pannello elastico, tra questi il settore dei dispositivi indossabili, dei videogiochi e dell’abbigliamento.

LG Display mostra uno schermo che passa dai 12 ai 14 pollici e si attorciglia su se stesso!

Lo schermo presentato da LG Display è soltanto un prototipo ma l’azienda afferma di essere a lavoro per far sì che pannelli del genere possano essere applicati addirittura sugli abiti, sui mobili e le auto.

LG Display ha già pubblicizzato il suo pannello presentandolo come il primo display al mondo elastico in grado di passare dai suoi 12 pollici iniziali a ben 14 pollici, ma non è tutto. Lo schermo non è soltanto in grado di estendersi e quindi aumentare le sue dimensioni: può essere piegato verso direzioni differenti e quindi attorcigliato su se stesso così da poter assumere svariate forme.

Non sappiamo quanto sarà necessario attendere ancora prima di poter assistere all’arrivo di abiti dotati di display del genere o di dispositivi che faranno ricorso al pannello ideato da LG. È certo che le possibilità offerte da una tecnologia come quella appena presentata dall’azienda sono numerosissime e decisamente interessanti.