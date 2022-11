In queste ultime ore è spuntato in rete un video alquanto bizzarro. In particolare, il video in questione ritrae un primo esempio di iPhone pieghevole, in tutto il suo funzionamento. Ad individuare questo video è stato il sito web 9to5Mac.

iPhone pieghevole: spunta in rete un primo video che lo ritrae

Sappiamo ormai che Apple si sta preparando ad annunciare il suo primo dispositivo pieghevole, ma fino ad ora non sono emerse indiscrezioni o conferme ufficiali da parte dell’azienda. Come già accennato, però, nel corso delle ultime ore è stato avvistato in rete un primo video che ci svela una possibile soluzione che potrebbe adottare il colosso americano.

In particolare, nel video viene mostrato un iPhone pieghevole, con un design in stile Motorola Razr o Samsung Galaxy Z Flip, per intenderci. Il design è infatti a conchiglia, con il display che si piega su se stesso. La cosa più sorprendente è che nel video viene mostrato addirittura il funzionamento generale del dispositivo, dal software all’apertura e chiusura dello smartphone tramite l’apposita cerniera pieghevole.

Ovviamente si tratta di un video non ufficiale e che mostra soltanto una delle possibili soluzioni che potrebbe decidere di adottare Apple. Come già accennato, l’azienda sa già che dovrà proporre anch’essa un suo primo dispositivo pieghevole. Tuttavia, almeno stando alle indiscrezioni che sono emerse fino ad ora, sembra che l’azienda opterà più per un iPad pieghevole piuttosto che ad un iPhone, almeno come primo device foldable. Vedremo comunque se nel corso delle prossime settimane arriveranno altre informazioni.