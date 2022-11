Possiamo finalmente ufficializzare l’arrivo del nuovissimo, ed attesissimo, Huawei Mate 50 Pro anche in Italia. Parliamo del top di gamma con fotocamera XMAGE ad apertura meccanica variabile.

Lo smartphone è caratterizzato da una scocca in vetro con design simmetrico e motivo in rilievo Clous de Paris ed è disponibile nelle colorazioni Silver e Black. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Huawei Mate 50 Pro sbarca finalmente anche in Italia

Il nuovo smartphone è basato sul sistema operativo EMUI 13 con HMS, Mate 50 Pro integra tecnologie e funzionalità innovative sviluppate per incrementarne le prestazioni. Un esempio sono SuperHold per allocazione intelligente della memoria per favorire il multitasking, SuperRender che riduce il consumo nelle sessioni di gaming prevedendo l’intervallo tra i fotogrammi a livello di pixel.

E ancora, SuperStorage rimuove automaticamente i file duplicati e comprime le app meno utilizzate, SuperEnergy Boosting è modalità di risparmio energetico quando la batteria è sotto l’1% per offrire fino a 3 ore di standby o 12 minuti di chiamata ed infine SuperHub per l’archiviazione temporanea di tutti i tipi di file per condividerli in un unico gruppo.

Mate 50 Pro ha un display OLED da 6,74″ FHD+ con refresh rate a 120Hz, sotto la scocca sono presenti il processore Snapdragon 8+ Gen 1 4G, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna e una batteria da 4.700mAh con ricarica cablata a 66W. Punto forte dello smartphone è sicuramente la fotocamera XMAGE con apertura focale meccanica regolabile a 10 stop. Huawei Mate 50 Pro 8/256GB è disponibile in preordine nella colorazione Black su Huawei Store a 1.199,99 euro.