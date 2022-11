Google e il Gruppo Renault hanno annunciato una sostanziale estensione della loro relazione, che si baserà principalmente sull’infrastruttura Google Cloud. Le aziende, che hanno iniziato a collaborare nel 2018, cercano di costruire una nuova architettura digitale a supporto di un “Software Defined Vehicle” (SDV) capace di servizi on-demand e aggiornamenti continui.

L’evento prevede anche il debutto di un Digital Twin, un gemello virtuale di un’auto con le capacità di intelligenza artificiale “più sofisticate” che, nel tempo, vedrà Renault trasferire l’intero modello operativo sul cloud, con l’intento di migliorare le prestazioni e redditività.

Google e Renault utilizzeranno la piattaforma Cloud di Google

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, ha osservato come “la complessità dell’architettura elettrica automobilistica si stia espandendo rapidamente”. Crede che essere in grado di fornire aggiornamenti over-the-air (OTA) e altro aiuterebbe il produttore di automobili ad aumentare i valori residui e la fidelizzazione post-vendita delle sue auto. Nuove piattaforme e servizi per l’SDV sono già in lavorazione, con sistemi operativi open source basati su Android che arriveranno in futuro su molti dei veicoli della casa automobilistica francese.

Tra le prime a beneficiarne sarà la Renault Megane E-Tech, un crossover elettrico in grado di percorrere 280 miglia con una sola carica. Le informazioni sul driver e il sistema multimediale “openR link” incorporano servizi Google come Google Assistant, Google Maps e YouTube Music. Renault intende fornire una manutenzione predittiva, in grado di identificare e persino riparare determinati problemi quasi in tempo reale, un’esperienza di guida su misura che si adatta alle abitudini degli utenti e modelli assicurativi basati sull’utilizzo effettivo e sui modelli di guida ai suoi consumatori in futuro.

I clienti probabilmente trarranno vantaggio in prima persona da un lancio su larga scala del nuovo sistema operativo per veicoli del gruppo basato su Android nelle sue auto Renault, che fanno anche parte del Gruppo Renault. La Dacia orientata al budget e il produttore di auto sportive Alpine trarranno vantaggio da molte delle implementazioni di Google Cloud nell’ambito della ricerca, sviluppo e produzione, mentre i clienti probabilmente trarranno vantaggio in prima persona da un lancio su larga scala del nuovo sistema operativo per veicoli del gruppo basato su Android nelle sue vetture Renault, che fanno parte del Gruppo Renault.