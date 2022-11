La serie Google Pixel 7 ha fatto il proprio esordio sul mercato solo da poche settimane ma il mondo della tecnologia corre talmente veloce che in rete si sono già palesate quelle che sembrano delle indiscrezioni sul modello successivo di BigG.

Parliamo ovviamente di Pixel 8, anche se è doveroso per noi ricordare che tutte le anticipazioni relative ad esso vanno prese con un po’ di cautela. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Google Pixel 8: apparse in rete le prime indiscrezioni

Stando a quanto viene riportato da WinFuture, il team di Google sarebbe al lavoro su due nuovi smartphone con nomi in codice “Shiba” e “Husky“, dietro i quali si potrebbero nascondere proprio Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Tra le caratteristiche di questi due smartphone ovviamente non dovrebbe mancare Android 14, versione del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View che sarà annunciata il prossimo anno e che potrebbe essere soprannominata “Upside Down Cake”.

Ed ancora, Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro dovrebbero poter fare affidamento sulla nuova generazione del processore di Google, ossia Google Tensor G3. Per quanto riguarda il display, Google Pixel 8 dovrebbe avere una risoluzione Full HD+, mentre il modello Pro dovrebbe avere una risoluzione pari a 2.822 x 1.344 pixel. Per entrambi gli smartphone, infine, il team di Google avrebbe deciso di puntare su una dotazione di RAM piuttosto generosa, in quanto pare che potrebbero arrivare sul mercato con 12 GB.

Considerando quanto tempo manca alla presentazione ufficiale di tali device, nessuna delle superiori presunte caratteristiche (ad eccezione di Android 14) può essere ritenuta certa ma, ora che il flusso di indiscrezioni sulla prossima serie Pixel è partito, avremo presto tante altre “voci” a farci compagnia. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo!