Google ha iniziato a distribuire la patch di sicurezza Android del 13 novembre all’intero portafoglio di smartphone Pixel. Per cominciare, questo è il primo aggiornamento software per Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Perché al rilascio di questi smartphone, Google Pixel 4 e Pixel 4 XL non sono più nell’elenco dei dispositivi Google Pixel che riceveranno aggiornamenti software mensili. Tuttavia, data la storia di Google di fornire un ultimo aggiornamento software ai dispositivi End Of Life (EOL), esiste ancora la possibilità che i telefoni Pixel 4 possano ottenere un aggiornamento software finale tra qualche mese.

Tieni presente che Google continuerà a supportare Pixel 4a e Pixel 4a 5G con aggiornamenti software mensili fino al 2023, quando entrambi i dispositivi verranno gradualmente eliminati. Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a sono gli altri dispositivi Pixel che ora sono idonei per gli aggiornamenti mensili di sicurezza di Google. Il Pixel 6a, introdotto solo pochi mesi prima della gamma Pixel 7, continuerà a ricevere aggiornamenti software per i prossimi tre anni, o fino al 2025.

Google Pixel inizia a ricevere Android 13

Come suggerisce il nome, la patch di sicurezza di novembre cerca principalmente di affrontare le vulnerabilità di sicurezza scoperte di recente in Android 13. Secondo l’avviso di sicurezza di Google, la patch di novembre di Android risolve 19 problemi di sicurezza affrontati in una patch datata 1 novembre 2022, oltre a 26 più vulnerabilità affrontate in una patch datata 5 novembre 2022. Queste vulnerabilità variano in gravità da moderata a critica. Oltre a questi miglioramenti della sicurezza, Google ha rivelato che questo aggiornamento contiene una serie di modifiche funzionali che migliorano diverse aree dei telefoni.

La maggior parte dei miglioramenti sembra essere focalizzata sulle capacità Bluetooth del Pixel. L’aggiornamento migliorerà anche la visualizzazione dei dati dei brani su alcuni kit di veicoli Bluetooth, oltre a migliorare la velocità di connessione quando si accoppia il telefono con un nuovo dispositivo Bluetooth. Google ha anche incluso una serie di miglioramenti per i dispositivi che supportano AVRCP versione 1.3.

Inoltre, la patch di novembre 2022 apporta miglioramenti alle capacità fotografiche della gamma Pixel. Gli utenti dovrebbero notare una messa a fuoco migliorata durante la registrazione video e un’interfaccia utente della fotocamera frontale più rapida dopo l’aggiornamento a questo aggiornamento software. Questo aggiornamento software modifica anche la modalità colore del display del Pixel, la luminosità e la luminosità della barra di navigazione.