Per battere Lidl, e tantissime altre concorrenti del mercato, Eurospin ha deciso di mettere a disposizione degli utenti un’ottima campagna promozionale, perfettamente in grado di rispolverare prezzi quasi mai visti prima, ed un risparmio assolutamente invidiabile.

Il volantino riesce a ripercorrere tutto quanto di buono speravamo di vedere da Eurospin, ciò sta a significare accedere agli sconti in ogni singolo negozio, senza differenze territoriali di alcun tipo. I prodotti, inoltre, sono commercializzati con garanzia di 2 anni, e nell’eventuale acquisto di telefonia mobile, nella variante no brand.

Cliccando qui vi collegherete al nostro canale Telegram ufficiale, dove poter trovare offerte Amazon e codici sconto gratis.

Eurospin: le offerte sono le migliori del mese

La spesa è molto più intelligente da Eurospin, data la presenza di un numero di sconti davvero impressionanti, atti a ridurre il più possibile il prezzo che gli utenti dovranno necessariamente versare in fase d’acquisto.

Rientrando ad esempio entro i 100 euro di spesa, è possibile mettere le mani su un forno elettrico da 38 litri, di marca Ardes, raggiungibile oggi a 79,99 euro, per poi spaziare verso una friggitrice ad aria, disponibile a 99,99 euro, ma anche una macchina per caffè espresso, il cui prezzo è di 74,99 euro, oppure una variante più economica della suddetta friggitrice ad aria, prodotta da Ariete, in vendita nel periodo a soli 69 euro.

Se amate il vino, ed avete a disposizione una buona dotazione di bottiglie, allora potrete anche acquistare la cantinetta da 6 bottiglie, ovviamente elettrica e raffreddata, al prezzo finale di 119 euro. Tutte le offerte del volantino Eurospin sono disponibili sul sito ufficiale.