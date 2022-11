Tra i vari operatori telefonici italiani si è da poco aggiunto Ehiweb Mobile. Si tratta di un nuovo operatore telefonico virtuale di tipo ATR su rete Vodafone. A partire dalla giornata dell’8 novembre 2022, in particolare, l’operatore ha reso disponibile tutta una serie di offerte mobile dal prezzo pazzesco.

Ehiweb Mobile: arriva in Italia il nuovo operatore virtuale, ecco le offerte

Ehiweb Mobile è il nuovo operatore telefonico virtuale da poco approdato ufficialmente anche in Italia. Il suo debutto è stato per così dire scoppiettante, dato che l’operatore ha già svelato il suo catalogo di offerte di rete mobile dal prezzo ancora più competitivo rispetto a quello della concorrenza.

L’operatore ha annunciato il suo arrivo con le sue offerte mobile anche sul suo sito ufficiale: “Ehiweb Mobile è qui. Da oggi puoi scegliere le nostre SIM e attivare il piano che preferisci: per privati, per il business, SIM IoT & Backup. Puoi passare a noi da qualsiasi operatore e troverai la stessa qualità dei nostri altri servizi come le connessioni a internet: offerte chiare, nessun costo nascosto, libertà di restare quanto vuoi.”

Tra le offerte disponibili, troviamo l’offerta EHI! 2 Giga ad un prezzo mensile di 4,95 euro. Quest’ultima include ogni mese 2 GB di traffico dati, 10 SMS verso tutti e 500 minuti di chiamate verso tutti i numeri. Un’altra offerta è poi EHI! 10 Giga ad un costo mensile di 7,95 euro al mese. In questo caso, sono inclusi ogni mese 10 GB di traffico dati, 25 SMS e 1000 minuti di chiamate verso tutti.

Segue poi l’offerta denominata EHI! 50 Giga che offre ad un costo mensile di 9,95 euro 50 GB di traffico dati, 50 SMS e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. Vi è infine anche l’offerta denominata EHI! 50 Giga Vip. In questo caso, si avranno 100 GB di traffico dati, 50 SMS e minuti di chiamate senza limiti sempre ad un costo di 9,95 euro al mese. In questo caso, però, l’offerta è rivolta soltanto a tutti gli utenti che sono anche clienti fibra di Ehiweb.