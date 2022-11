Quanti contenuti è possibile trovare su YouTube? A parte i podcast video, ossia interviste a personaggi che fanno parte di diversi settori, i quali sono nati da relativamente poco, in un contesto formato tra vari tipi di format e soprattutto musica, non è affatto complicato imbattersi in tantissime ore passate su la piattaforma audiovisiva più amata dagli utenti.

Essendo che si fa principalmente riferimento al settore dell’intrattenimento, non è sempre facile rendersi conto di quante ore effettivamente passiamo sulla piattaforma a guardare i video che ci interessano.

Dunque, se non sapete minimamente di quanto tempo passate al giorno o in una settimana su YouTube, potreste dare una sbirciata a questa nuova funzionalità ufficiale.

YouTube: ecco come capire quante ore passiamo sulla piattaforma

A quanto pare, l’app di YouTube per mobile integra questo tipo di funzione che permette all’utente di avere una veloce panoramica di quanto utilizza la piattaforma di Big G.

Accedere a questa funzione è davvero molto semplice: basterà avviare l’app di YouTube, premere sull’icona dell’account presente in alto a destra e andare a selezionare l’opzione “Durata di visualizzazione“.

Successivamente, comparirà sullo schermo un’indicazione che riguarda la media giornaliera del tempo che passiamo solitamente su YouTube, oltre ad un grafico che rappresenta i dati riguardanti i singoli giorni e dell’ultima settimana.

Inoltre, andando ancora più in basso nella pagina, è possibile imbattersi in opzioni che permettono di prendersi una “pausa” dalla piattaforma e andare a dormire. Per ulteriori informazioni a riguardo, può essere utile leggere con attenzione le linee guida di Google.