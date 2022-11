Supponiamo che tu possa scavare un buco ampio e perfettamente dritto direttamente fino al centro della Terra che sbuchi dall’altra parte dell’emisfero. Supponiamo inoltre che il buco abbia un muro abbastanza forte da impedirne il collasso o lo scioglimento. Cosa accadrebbe se cadessi in questo buco?

Dopo essere caduti per circa 0,15 chilometri (0,002% del percorso verso il centro della terra), dovrai affrontare la pressione di 20 atmosfere e rischieresti di morire per iperossia. Più il tuo cadavere cade, più viene schiacciato dall’intensa pressione dell’aria. Nota che questa pressione proviene dall’aria stessa sopra di te che preme verso il basso e non dalle rocce.

Ma supponiamo ancora che tu sia in grado di indossare una sorta di tuta a pressione futuristica in grado di proteggerti da questo fenomeno. Cosa accadrebbe a te se cadessi nel buco con questa tuta?

Dopo una caduta di circa 1,1 chilometri (0,02% della distanza dal centro della terra), si incontra una temperatura di circa 320 Kelvin e si muore per un colpo di calore. Dopo essere caduto per una distanza totale di circa 2,7 chilometri (0,04% della distanza dal centro della terra), il tuo cadavere incontra una temperatura di circa 400 Kelvin e i tuoi fluidi corporei iniziano a ribollire. Dopo essere caduti a una profondità di circa 200 chilometri (3% della strada per il centro della terra), le ossa e i resti di carne inariditi incontrano una temperatura di circa 1200 Kelvin e vengono completamente inceneriti in polvere.

La polvere che rimane quindi cadrà per il resto dei 6200 chilometri (97% del percorso) fino al centro della Terra. Come dovrebbe essere ovvio, andare in profondità nella terra è generalmente una cattiva idea. Anche con una tuta a pressione, non vai molto lontano prima di essere incenerito dal calore.

Una sfida contro la fisica

Supponiamo che tu indossi una specie di tuta futuristica che ti protegga da tutti gli effetti della pressione, tutti gli effetti del calore, tutti gli effetti dei gas tossici e tutti gli effetti delle radiazioni. Allora cosa succede quando salti nella buca?

Dopo una decina di secondi, dopo aver percorso 0,5 chilometri in discesa (0,008% della distanza dal centro della terra), si raggiunge una velocità massima di circa 200 chilometri orari. La resistenza dell’aria a questa velocità è abbastanza alta da impedirti di accelerare di più. Più cadi, più debole diventa la gravità perché sempre più massa terrestre è sopra di te annullando la gravità dall’altro lato della terra. Inoltre, mentre cadi, la pressione dell’aria aumenta in modo che l’aria eserciti più forza contro il tuo movimento. Con la gravità che diventa più debole e la resistenza dell’aria che diventa più forte, la tua velocità diminuisce costantemente.

Dopo circa una settimana di caduta (con una velocità massima di 200 km/h, ci metti un po’ a percorrere i 6400 km fino al centro), finalmente raggiungi il centro esatto della terra. La forza di gravità al centro della terra è zero perché ci sono quantità uguali di materia in tutte le direzioni, e tutte esercitano un’eguale attrazione gravitazionale. Inoltre, l’aria nel buco è così densa a questo punto che è come viaggiare attraverso una zuppa.

La piccola quantità di slancio che hai a questo punto ti farà superare il centro della Terra e continuare a muoverti attraverso il buco.