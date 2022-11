L’umanità è su una “strada che poterà verso l’inferno climatico“, ha avvertito il segretario generale delle Nazioni Unite, dicendo che la lotta per un pianeta vivibile sarà vinta o persa in questo decennio.

António Guterres ha detto lunedì ai leader mondiali all’apertura del vertice sul clima delle Nazioni Unite Cop27 in Egitto: “Stiamo combattendo per la nostra vita e stiamo perdendo. Il nostro pianeta si sta rapidamente avvicinando a punti di svolta che renderanno il caos climatico irreversibile.”

Ha detto che il mondo dovrà affrontare una scelta difficile nelle prossime quindici sedute dei colloqui: paesi sviluppati e in via di sviluppo collaboreranno per stringere un “patto storico” che ridurrà le emissioni di gas serra mettendo il mondo su un percorso a basse emissioni di carbonio. Se non sarà fatto, questo porterebbe disgregazione climatica e catastrofi naturali.

“Possiamo firmare un patto di solidarietà per il clima o un patto suicida collettivo“, ha aggiunto.

Ha affermato che il mondo dispone degli strumenti necessari per ridurre le emissioni di gas serra, nell’energia pulita e nella tecnologia a basse emissioni di carbonio.

“Una finestra di opportunità rimane aperta, ma rimane solo uno stretto raggio di luce“, ha detto. “La lotta globale per il clima sarà vinta o persa in questo decennio cruciale, sotto il nostro controllo. Una cosa è certa: chi si arrende perderà sicuramente”.

Una situazione disastrosa

Abdel Fatah al-Sisi, presidente dell’Egitto, nel suo discorso di apertura del vertice ha affermato che le persone povere e vulnerabili di tutto il mondo stanno già subendo gli effetti del clima estremo: “L’intensità e la frequenza dei disastri climatici non sono mai state così elevate, in tutti e quattro gli angoli del mondo, questo porterà ondate di sofferenze a miliardi di persone. Non è giunto oggi il momento di porre fine a questa sofferenza?”

Più di 100 capi di stato e di governo di tutto il mondo si sono riuniti lunedì nella località egiziana di Sharm el-Sheikh per due giorni di incontri a porte chiuse ed eventi pubblici per discutere della crisi climatica.

Rishi Sunak, il primo ministro britannico, sarà presente per un giorno, insieme al tedesco Olaf Scholz, al francese Emanuel Macron e al presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, arriverà nel corso della settimana, dopo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti.

Mia Mottley, il primo ministro delle Barbados, presenterà una nuova iniziativa sui finanziamenti per il clima per i paesi in via di sviluppo, e leader africani tra cui William Ruto del Kenya, Macky Sall del Senegal e George Weah, presidente della Liberia, sono ai colloqui. Presente anche il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

Da mercoledì, i leader mondiali consegneranno a funzionari e ministri per il resto della quindicina di colloqui. Tuttavia, il vertice si preannuncia teso e difficile, con poche possibilità di svolta.