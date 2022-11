Fiat sta lavorando a una versione della nuova 500 elettrica da oltre un anno, ma solo da pochi giorni abbiamo avuto conferma grazie a questa nuova serie di foto spia.

Gli scatti mostrano quello che è molto chiaramente un prototipo basato sulla nuova 500 EV, ma è coperto da una spessa mimetica che nasconde l’intera parte inferiore del veicolo.

La presa del paraurti anteriore ha una forma completamente diversa rispetto al modello non Abarth, è anche complessivamente più bassa e più sportiva, conferendo al frontale un aspetto molto più sportivo. Anche le minigonne laterali sembrano sporgere maggiormente.

Probabilmente anche il paraurti posteriore sarà diverso, ma anche se Abarth non avrà il tubo di scarico, sarà interessante vedere cosa sceglierà l’azienda per rendere le cose più sportive. Forse metteranno dei mini-diffusori al posto degli scarichi, come sta facendo la BMW con i suoi veicoli elettrici più sportivi.

Nuovo motore e prestazioni

Abbiamo anche notato lo spoiler posteriore più prominente, che sembra sporgere di più, e anche se il cruscotto anteriore è coperto, crediamo che la scritta 500 sarà sostituita da un badge Abarth, proprio come sul modello a gas.

E non solo sembrerà sportiva, ma andrà anche più veloce. Secondo un vecchio rapporto, l’Abarth 500 elettrica ridurrà di due secondi il tempo di sprint del modello attuale, riuscendo ad accellerare a 100 km/h in 7 secondi invece di 9 secondi. Per raggiungere questo obiettivo, potrebbe avere circa 160-180 cavalli, anche se a questo punto si tratta di pura speculazione.

Il pacco batteria sarà lo stesso, tuttavia, con una capacità utilizzabile di 37,3 kWh, anche se l’autonomia scenderà a 320 km con una sola carica. Secondo indescrezioni, sarà messa in vendita nel 2023.