WindTre prova ad avvicinarsi il più possibile a tutti gli altri operatori telefonici, con il lancio di nuovissime offerte arricchite da prezzi bassi, e sopratutto da bundle quasi invidiabili, sui quali gli utenti possono effettivamente fare affidamento, nell’ottica di spendere poco o niente.

Attivare una delle suddette promozioni, tuttavia, non risulta essere alla portata di ogni singolo consumatore, data infatti la possibilità di richiederle solamente nei negozi con portabilità da specifici operatori telefonici. Il limite è proprio questo, è necessario richiedere la portabilità da un’azienda in particolare, per poter a tutti gli effetti attivare la promozione in oggetto.

WindTre: tantissime offerte dai prezzi mai visti prima

Ottime offerte vi attendono da windtre, la promozione corrente, chiamate Go Unlimited Star+, permette difatti a tutti i consumatori di accedere ad un bundle quasi infinito, infatti è caratterizzato da giga senza limiti con navigazione in 4G+, illimitati minuti da poter utilizzare verso tutti, ed anche 200 SMS per ogni operatore telefonico in italia.

Il costo mensile si aggira attorno a 7,99 euro, con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile, e senza vincoli contrattuali, ciò sta a significare che sarà possibile abbandonare WindTre in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. La promozione, tuttavia, potrà essere attivata solo ed esclusivamente da coloro che sono già in possesso di un’offerta di rete fissa con WindTre, non sarà possibile richiederla in nessun altro modo. L’attivazione, inoltre, è disponibile solo nei negozi fisici.