I nuovi modelli di smartphone integrano memoria ROM sempre più capienti, proprio per cercare di fare spazio alla crescente richiesta degli scatti fotografici, e non solo. Essendo il dispositivo mobile a tutti gli effetti una macchina fotografica portatile, sono sempre di più gli utenti che lo utilizzano non solo per scaricare applicazioni e chattare con amici e parenti.

Quest’ultima azione, tuttavia, potrebbe causare non pochi problemi di spazio, è bene sapere infatti che tutte le immagini ed i video inviati tramite WhatsApp vengono scaricati sulla memoria dello smartphone, e di conseguenza rischiano di intasarla, sopratutto se siete soliti inviare tanti file ai vostri contatti.

Codici sconto Amazon ed offerte sono quasi gratis su questo canale Telegram, iscrivetevi subito per spendere pochissimo.

WhatsApp: come fare spazio in memoria

Se siete arrivati sul nostro articolo, molto probabilmente vi trovate in difficoltà e state cercando di ridurre al massimo lo spazio occupato. Non disperate, esiste una soluzione rapidissima che non richiede alcuna conoscenza, né comunque l’utilizzo di applicazioni di terze parti.

Per raggiungere l’obiettivo prefissato non dovete fare altro che aprire l’applicazione, spostarvi in Impostazioni e nella sezione Spazio e Dati. A questo punto premete il pulsante Gestisci Spazio, nella schermata successiva potrete vedere quanta memoria viene utilizzata da WhatsApp, con il dettaglio dei giga ed anche delle singole chat.

Ora avete assolutamente libertà di scelta, potrete decidere di cancellare determinate chat, oppure tutte, in modo da ridurre lo spazio occupato. L’operazione appena elencata è da ritenersi valida in un qualsiasi momento, potrà essere reiterata tutte le volte che si vorrà.