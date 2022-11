Unieuro è folle: già attivo il Black Friday nel catalogo di novembre, tutto al 70%

Unieuro è senza dubbio uno dei colossi del mondo delle vendite in Italia che sta sviluppando i volantini più interessanti ultimamente. Gli sconti che toccano anche il 70% sono diventati ormai un must per questo colosso, il quale nell’ultimo catalogo di novembre ha dato il massimo. Si tratta chiaramente di prezzi che dureranno per poco tempo, per cui non bisogna farci affidamento.

Effettivamente tutti i prodotti del mondo dell’elettronica ma anche quello che concerne il mondo degli elettrodomestici, può destare tantissimo interesse nel pubblico visti i prezzi particolarmente bassi. Si tratta di un catalogo che durerà ancora per qualche giorno.

Unieuro anche il suo volantino pieno di sconti che riguardano chiaramente il mondo dell’elettronica e della tecnologia in generale

Qui in basso ci sono solo alcuni di quelli che sono i migliori articoli in vendita nel mondo dell’elettronica, soprattutto quello che riguarda Unieuro.

Unieuro mostra subito in sconto il nuovo iPhone 14, il quale nella variante da 128 giga viene proposto con 2000 pezzi a 949 €. Segue poi anche il MacBook Air da 13 pollici nella sua variante con processore M1. Il prezzo per i 1500 pezzi a disposizione è di 999 €.

Se state cercando poi uno dei migliori dispositivi mobili in assoluto, potete fiondarvi sicuramente su uno dei migliori di casa Samsung. Si tratta del nuovissimo Galaxy Z Flip 4, smartphone che nella sua variante con otto giga di memoria RAM e 128 giga di memoria interna viene proposto a 1149 €. Inoltre potrete anche fare 20 rate da 57,45 € al mese subito e senza alcun anticipo. Potrete sfruttare i tassi TAN 0% e TAEG 0%.