Oggi – 9 novembre – The Crown torna su Netflix con la quinta stagione, dopo il grande successo riscontrato con le prime quattro. A pochi mesi dalla morte delle regina Elisabetta II, le aspettative sui nuovi episodi sono alle stelle più del solito.

In questa nuova stagione di The Crown il focus sarà soprattutto sulle vicende del divorzio travagliato tra la principessa Diana e dell’allora principe Carlo, con una particolare attenzione sull’incendio del castello di Windsor del 92. La serie, anche se dichiaratamente romanzata su alcuni aspetti, accaduti e determinati avvenimenti, si attiene quanto più fedelmente possibile alla realtà, è fortemente ispirata alla corona inglese e tutti i suoi alti e bassi – pubblici e non.

Per i fan di vecchia data che seguono già la serie, o l’hanno recuperata in questi giorni in vista dell’arrivo dei nuovi episodi, saprete sicuramente in grandi linee cosa aspettarsi dal quinto “capitolo”. Gli autori ci hanno lasciati con una quarta stagione dedicata soprattutto ad una giovanissima Diana e un giovane principe Carlo agli esordi della loro storia d’amore, diventata una storia a tre. La serie, tuttavia, non si sofferma solo su una delle coppie più chiacchierate degli ultimi decenni. Tratta anche e soprattutto la storia della regina Elisabetta II e il suo ruolo nelle vicende politiche e private della famiglia reale. Nella quinta stagione si chiuderà un po’ un cerchio, ma ci vorrà ancora almeno un’altra stagione, o più, prima di arrivare all’8 settembre 2022, giorno della morte della regina Elisabetta II.

Elisabetta II omaggiata dal cast durante le riprese della quinta stagione della serie Netflix: The Crown

La serie, come già accennato, segue il corso naturale e cronologico degli eventi, ma il cast di The Crown dichiara di aver tenuto vivo il ricordo della regina Elisabetta II in ogni scena, nel pieno rispetto dei ruoli interpretati, ancor più di prima. Può sembrare quasi un paradosso. La serie, infatti, molto amata dal proprio fandom, è stata allo stesso tempo più volte criticata per il modo irrispettoso in cui viene ritratta la famiglia reale.

“Il nostro tributo e il nostro intento continuano ad essere gli stessi”, ha dichiarato a The Hollywood Reporter Imelda Staunton, che interpreta la defunta regina Elisabetta II nella nuova stagione. Aggiunge: “Il punto di vista del pubblico che ci guarda potrebbe essere diverso, ma non stiamo facendo nulla di lontano dalla realtà, gli sceneggiatori non stanno facendo nulla di irrispettoso”. Con queste parole l’attrice conferma il pieno rispetto riservato alla Regina Elisabetta II sul set con lo scopo di omaggiarla con il dovuto rigore.