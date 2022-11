Telegram ha annunciato un nuovo aggiornamento per gli utenti Premium. La modifica più importante inclusa nell’update è l’aggiunta del voice-to-text per i messaggi video.

In precedenza, gli abbonati potevano convertire qualsiasi messaggio vocale in testo, ma l’ultimo aggiornamento aggiunge la stessa funzionalità ai messaggi video. Se stai pagando per Premium, ora potrai trascrivere il testo di un videomessaggio.

A parte questo, Telegram ha introdotto gli “argomenti” nei gruppi, una nuova funzionalità che consente ai gruppi con oltre 200 membri di abilitare argomenti e creare spazi separati.

Un’altra interessante nuova funzionalità inclusa nell’aggiornamento riguarda il nome utente personalizzato, che ha lo scopo di consentire agli altri di contattare facilmente gli utenti di Telegram o di trovare i loro gruppi pubblici nei canali. Oltre a un nome utente di base, gli utenti di Telegram ora possono assegnare più nomi utente collezionabili a ciascuno dei loro account e chat pubbliche. Questi possono essere lunghi meno di 5 caratteri e possono essere scambiati tramite blockchain.

Nuove funzionalità solo per gli utenti Premium

Inoltre, Telegram sta mostrando molto amore ai fan delle emoji. L’ultimo aggiornamento aggiunge 12 nuovi pacchetti emoji disponibili per gli utenti Premium, alcuni realizzati appositamente per Halloween.

Per quanto riguarda gli utenti Android, l’aggiornamento introduce nuove opzioni per ridimensionare la dimensione del testo. Se desideri aumentare le dimensioni del testo della chat, incluse le anteprime dei link, le intestazioni delle risposte e altro, troverai la nuova funzionalità in “Impostazioni chat”.

Infine, sono stati implementati anche alcuni piccoli miglioramenti al design. Ad esempio, è stata aggiunta una nuova animazione per rispondere ai messaggi. Inoltre, toccando il numero di telefono di un utente nella pagina del suo profilo si aprirà ora un nuovo menu con diverse opzioni di chiamata.