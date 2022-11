Samsung potrebbe aver fatto un pasticcio con l’ultimo aggiornamento per i Galaxy Watch 4. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni, con annesse lamentele, da parte di alcuni utenti.

Quest’ultimi lamentavano che, dopo aver installato la build più recente disponibile, la R8xxXXU1GVI3 su base Wear OS 3.5, non hanno più potuto riavviare l’orologio. Scopriamo insieme i dettagli.

Samsung Galaxy Watch 4: guaio con l’ultimo aggiornamento

Il punto infatti è che post aggiornamento va tutto bene come sempre, a condizione che non si spenga o riavvii il Galaxy Watch 4. A quel punto è una sorta di roulette, da quel che si legge anche su Reddit: che si riaccenda o meno lo stabilisce la sorte. Per cui, se vi ritrovate con quella build lì è meglio non rischiare, quindi non spegnerlo e metterlo in condizione di non spegnersi in autonomia.

Del resto è il genere di problemi che si possono risolvere tramite un aggiornamento, il quale a questo punto ci auguriamo arrivi presto. Se il problema si manifesta non rimane molto da fare che rivolgersi alla rete di assistenza Samsung sperando che non facciano storie. Di conseguenza, se avete l’aggiornamento con sigla R8xxXXU1GVI3 pronto per essere installata, allora meglio non procedere così da non rischiare nulla.

Se avete un Galaxy Watch 4 con la build R8xxXXU1GVI3 installata, non riavviarlo né spegnerlo né, ancora, far sì che si possa riavviare o spegnere: attendete l’aggiornamento successivo con la batteria ben distante dallo 0%. Infine, se avete già aggiornato il Galaxy Watch 4 alla build R8xxXXU1GVI3 e non vi si accende più, l’unica è di rivolgersi a un centro di assistenza della rete ufficiale spiegando il problema.