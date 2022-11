Il lancio dei Samsung Galaxy S23 è ancora lontano. Le voci più recenti hanno riferito che la presentazione avverrà entro la prima settimana di febbraio, anche se mancano ancora delle conferme ufficiali.

Pur essendo distanti dal lancio si fanno sempre più numerose le indiscrezioni sui tre dispositivi e in particolar modo su quello che sarà il design dei top di gamma. Di recente sono emerse, infatti, nuove immagini molto realistiche che ci permettono di scoprire come saranno alcuni degli smartphone Samsung.

Samsung: tutti i dettagli sul design del Galaxy S23 e S23 Plus!

I dispositivi Samsung della nuova serie Galaxy S sono tre e due di questi sono apparsi in un video e immagini realistiche che offrono l’opportunità di conoscere quello che molto probabilmente sarà il loro aspetto estetico.

Gli smartphone mostrati sono il Galaxy S23 e il Galaxy S23 Plus, resta escluso il modello Ultra. I due top di gamma presentano una parte frontale con display ampio e cornici molto sottili, interrotto esclusivamente dal foro centrale dedicato alla fotocamera selfie. Il Galaxy S23 avrà un pannello da 6,1 pollici mentre il Galaxy S23 Plus avrà uno schermo da 6,5 pollici. Il retro si discosta da quello dei modelli della precedente generazione. I tre sensori sono, infatti, disposti liberamente in verticale e sono privi del modulo fisico che li circondava.

Come già anticipato il lancio avverrà nel mese di febbraio ed è del tutto escluso l’arrivo dei top di gamma nel mese di dicembre di quest’anno, come sostenuto da alcune fonti non ufficiali.