L’operatore virtuale PosteMobile ha lanciato da qualche giorno una nuova offerta low cost. Si tratta di un’offerta che si distingue particolarmente per la bassa tariffa mensile, addirittura sotto i 5 euro al mese.

L’offerta in questione appena lanciata da PosteMobile si chiama Super Power 20. Andiamo a vedere insieme cosa include il bundle e le relative condizioni di pagamento.

PosteMobile ha lanciato la Super Power 20

L’offerta Super Power 20 comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 4.99 euro al mese. L’offerta in questione è accessibile a tutti, sia a chi intende attivare un nuovo numero e a chi intende effettuare la portabilità del suo.

L’operatore prevede un contributo di 20 euro una tantum per l’acquisto della nuova SIM. 10 euro sono inclusi come traffico telefonico. Inoltre, con l’offerta sono inclusi diversi servizi aggiuntivi come “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212. Anche il servizio hotpost è incluso nel prezzo dell’offerta.

La novità appena proposta da PosteMobile è già disponibile all’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore. Se non rientraste nell’offerta appena descritta, qui sotto trovate invece la pagina che vi aiuterà a trovare l’offerta mobile più adatta alle vostre esigenze.