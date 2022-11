Panorama impazzisce: nuovo volantino con sconti al 70% solo oggi

Panorama mostra del sue migliori offerte all’interno dell’ultimo volantino proposto durante questo mese di novembre. Ricordiamo che non solo i beni di prima necessità saranno proposti sul catalogo del colosso, ma anche qualche pezzo del mondo dell’elettronica. Proprio per uscire fuori dagli schemi, Panorama sta facendo davvero di tutto, con prezzi clamorosi che possono essere notati anche sul sito. Si tratta quindi sono di un anticipo per quella che sarà la fine del mese quando arriverà il tanto atteso Black Friday.

Panorama: questi sconti fanno parte del volantino ma anche del sito ufficiale, ecco alcuni pezzi del mondo dell’elettronica a prezzo molto basso

Come è possibile notare nel volantino lanciato ultimamente da Panorama, i prezzi sono particolarmente bassi. Ricordiamo che tutto quello che viene acquistato al di fuori del mondo degli alimentari e dei beni di prima necessità, può offrire anche due anni di garanzia per qualsiasi danno. Ci sono articoli che di certo non lasceranno indifferente il pubblico, il quale tenderà a volersi portare a casa il meglio.

In primo luogo il primo articolo che viene notato è uno dei pezzi più interessanti per quanto riguarda la fascia bassa di Xiaomi. Lo smartphone Redmi 9A viene proposto alla cifra di soli 99 €, per cui si tratta di un’ottima occasione. Se state cercando qualcosa per la vostra casa poi ecco il forno a microonde da 800 W di Sharp. Il prezzo in questo caso sarà con uno sconto del 29% ed arriverà a 69 €. A seguire c’è anche un’asciugatrice, la TANIA2 di NGM. Il prezzo gode di uno sconto del 17% e corrisponde a 329 €.