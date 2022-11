Netflix: tra le novità del mese c'è anche la seconda stagione di Enola Holmes

L’amata Millie Bobby Brown torna su Netflix con il film Enola Holmes 2. La prima parte è ambientata nel luglio del 1900. Enola scopre che sua madre è scomparsa lasciandole però alcuni regali, decide così di cercarla con i fratelli Mycroft e Sherlock. E nel sequel cosa succederà? Lo scopriremo sul colosso dello streaming!

Oltre a Enola Holmes 2 nel mese di novembre assisteremo alla quarta stagione di The Manifest e molto altro ancora. Siete pronti per passare le vostre giornate davanti alla tv? A proposito, vi ricordiamo che Netflix ha deciso di cambiare le carte in tavola modificando completamente i costi degli abbonamenti. Ora, grazie all’aggiunta della pubblicità i prezzi saranno molto più bassi e non si potranno più condividere i profili. Detto questo, qui di seguito troverete l’elenco dei film e a seguire delle serie tv.

Film

Enola Holmes 2 – 4 novembre

Orgasm Inc.: Il Caso One Taste – 5 novembre

Proiettile Vagante 2 – 10 novembre

Falling for Christmas – 10 novembre

Is that black enough for you? – 11 novembre

L’infermiere killer – 11 novembre

Il metodo di Phil Stutz – 14 novembre

Il prodigio – 16 novembre

Natale con te – 17 novembre

I Am Vanessa Guillen – 17 novembre

Il diario segreto di Noel – 24 novembre

Il mio nome è Vendetta – 30 novembre

Le serie tv su Netflix a Novembre