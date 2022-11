Lidl è incredibile: volantino pieno di offerte al 70% di sconto solo oggi

Lidl sta proponendo nell’ultimo periodo tantissimi sconti eccezionali, ma sembra che con questo mese di novembre la situazione sia diventata ancora più interessante. Effettivamente il colosso che nel mondo degli alimentari primeggia senza problemi avrebbe esteso i suoi orizzonti fino ad arrivare a soluzioni di altissimo livello. Stiamo parlando di prezzi molto bassi anche nel mondo dell’elettronica.

Ricordiamo che molti i prezzi validi online sono validi ugualmente anche all’interno degli Store fisici, nel caso in cui qualcuno volesse avere subito il dispositivo tra le mani. Nel nuovo volantino è possibile notare sconti su tutte le categorie, dagli elettrodomestici, passando per la telefonia e finendo a tutto quello che riguarda il mondo dei beni di prima necessità ad esempio, da sempre punto forte di Lidl.

Lidl lancia sconti clamorosi ma solo per un periodo di tempo limitato, eccone alcuni

Secondo quanto riportato, ultimamente il forte di Lidl all’interno dell’ultimo volantino sarebbe quello di offrire utensili da lavoro elettronici di altissimo livello. In primo luogo è possibile notare verso le ultime pagine un seghetto elettrico utile anche per tagli a filo con una piastra di base estraibile per più profondità di taglio. Il prezzo è di 34,99 € e l’articolo è provvisto di tre anni di garanzia.

A seguire ecco anche un trapano a colonna con regolazione elettronica del numero dei giri. Il prezzo in questo caso è di 119 € sempre con tre anni di garanzia. In dotazione ci sarà una chiave a brugola, chiave per mandrini, ma anche materiale per il fissaggio del banco da lavoro.

Questi sono solo alcuni dei pezzi in sconto all’interno del volantino di Lidl, per cui date un’occhiata e portate a casa quello che vi serve.