Iliad sospende ancora i suoi clienti in questo inizio di novembre. Il provider francese ha messo a disposizione di tutti gli utenti una ricaricabile esclusiva e senza precedenti. Il nome di questa promozione è Giga 160.

La Giga 160 ricalca le grandi iniziative del passato a listino del gestore francese con lo stesso prezzo di sempre: soli 9,99 euro. I clienti che optano per questa ricaricabile riceveranno consumi infiniti per le chiamate, gli SMS e anche 160 Giga per navigare in internet.