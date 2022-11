Dal 7 novembre 2022 gli operatori di telefonia mobile dovranno adeguarsi alla Delibera AGCOM 86/21/CIR che modifica il processo di portabilità del numero di cellulare, sostituzione e controllo delle SIM.

1Mobile, WindTre e altri operatori virtuali hanno già comunicato che le nuove disposizioni saranno operative dal 7 novembre 2022. A breve anche altri operatori nazionali comunicheranno queste nuove modifiche ai propri clienti.

Si tratta della delibera pubblicata il 27 luglio 2021 che, come già descritto da MondoMobileWeb oltre a introdurre nuovi meccanismi di prevenzione delle frodi e sostituzione delle SIM, ha anche modificato la delibera 147/11/CIR dove le attuali norme disciplinano il numero di cellulare portatile (MNP).

Le modifiche al processo di portabilità riguardano sia l’introduzione di misure mirate che l’introduzione di segnalazioni che garantiscano l’aggiornamento sull’espletamento di eventuali attività di sostituzione delle SIM in caso di subentro, furto, smarrimento o distruzione.

In questo modo il cliente potrà decidere se non proseguire la procedura di sostituzione (o portabilità) della carta. Entro il 14 novembre 2022, per effetto della nuova Delibera, tutti gli operatori mobili italiani adotteranno obbligatoriamente e integralmente le nuove modalità di portabilità in uscita e portabilità in entrata.

Qual è la regola generale

La portabilità del numero di cellulare ad un nuovo operatore deve essere richiesta solo da chi ha il numero, cioè da chi ha il contratto con il vecchio operatore. Pertanto, si consiglia all’utente della SIM di verificare a chi è registrata la SIM.

L’ex operatore deve prevedere procedure adeguate per consentire un passaggio di proprietà, se necessario.

Qualora il titolare intenda cedere il proprio numero ad altra persona, sarà possibile gestire la portabilità del numero con contestuale cambio titolare solo in presenza di entrambi i soggetti in negozio.

La SIM del vecchio operatore associata al numero da trasferire deve essere funzionante. Pertanto non sarà più possibile procedere con la richiesta di portabilità in caso di rottura, smarrimento o furto della SIM. Prima della richiesta di portabilità sarà necessario procurarsi una nuova SIM funzionante dal vecchio operatore, ed in caso di furto o smarrimento ancora attraverso la presentazione delle apposite segnalazioni alle Autorità competenti.

Il nuovo operatore deve sempre verificare la richiesta di trasparenza del numero di cellulare attraverso una procedura di convalida preventiva, prevista dalla delibera 86/21/CIR, per verificare che chiunque utilizzi il numero oggetto della richiesta condividi la richiesta.