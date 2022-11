Google Pixel 4 e Pixel 4 XL sono stati rilasciati nel 2019 e come previsto dal relativo programma di aggiornamento hanno terminato il ciclo triennale di aggiornamento del software.

Il colosso di Mountain View Google ha recentemente rilasciato la patch di sicurezza di novembre per i suoi smartphone Google Pixel e la serie Pixel 4 non è inclusa nell’elenco degli aggiornamenti di questo mese.

Google Pixel 4 hanno terminato il supporto software

Come promesso da Google l’ultimo importante aggiornamento Android per questi dispositivi è Android 13, ma solitamente l’azienda pensiona i suoi smartphone con un update finale che arriva qualche mese dopo che hanno terminato il programma di aggiornamenti, ma questo si limita alle correzioni dei bug e raramente introduce novità.

Il prossimo smartphone della famiglia Google Pixel che raggiungerà la fine del ciclo di supporto software è Google Pixel 4 che non riceverà più aggiornamenti regolari a partire da agosto del prossimo anno. Anche se può sembrare la fine della strada per gli utenti di Pixel 4 e Pixel 4 XL, puoi dare a questi dispositivi una nuova prospettiva di vita con alcune delle ROM personalizzate.

Se non conosci la scena della ROM personalizzata, ti consigliamo di consultare le guide sul rooting dei telefoni Android, sull’installazione di un ripristino personalizzato e sull’installazione di GApps per ottenere una panoramica del processo adatta ai principianti. Ovviamente noi consigliamo di effettuare queste procedure solamente a persone un po’ esperte nel settore, per non andare ad intaccare parti fondamentali dello smartphone.