Lo scorso 7 novembre 2022 il colosso Google ha rilasciato le patch di sicurezza per i propri Pixel con un nuovo aggiornamento. Vi ricordo che il colosso pubblica mensilmente l’Android Security Bulletin, nel quale vengono esaminate a fondo tutte le problematiche di sicurezza risolte nel corso delle passate settimane.

In seguito alla pubblicazione di questo importante documento, arrivano dunque le patch di sicurezza, che vanno a correggere i problemi di sicurezza e che vengono rilasciate tramite un semplice aggiornamento. Scopriamo insieme le maggiori novità.

Google rilascia le patch di sicurezza di novembre 2022 per i Pixel

I problemi di sicurezza affrontati nell’Android Security Bulletin di novembre sono molteplici: Google ha dichiarato di aver risolto alcune vulnerabilità che interessavano il framework di Android, alcuni componenti principali del sistema operativo e il sistema d’aggiornamento integrato in Google Play. Queste vulnerabilità sono state risolte con le patch di sicurezza caratterizzate dalla sigla 2022-11-01.

Oltre a questo, Google ha risolto delle vulnerabilità legate a dei non meglio componenti di sistema closed-source e legati a produttori di terze parti: questi bugfix sono inclusi nelle patch di sicurezza caratterizzate dalla sigla 2022-11-05.

Come detto, le patch di sicurezza di novembre sono già in rollout su smartphone Pixel, ma quest’ultimi stanno ricevendo anche un ulteriore aggiornamento che risolve alcuni problemi specifici: in particolare, è stato risolto un problema per cui la batteria poteva scaricarsi velocemente durante l’installazione di app ed è stato risolto il problema dello sfarfallio verde del display. Non vi resta che recarvi in Impostazioni>aggiornamento software per scaricare l’upgrade.