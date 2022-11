Fasi Lunari: Novembre inusuale, l'evento del mese ci stupirà

Sembra proprio che il mese di Novembre in questo contesto farà parlare molto di sé. Mentre ieri abbiamo assistito all’eclissi lunare e allo stesso tempo alla Luna Piena del castoro, presto saremo partecipi di un evento senza precedenti. Le fasi lunari non saranno le stesse delle precedenti, ma perché?

Fasi lunari: tutti gli avvenimenti di Novembre

In questo mese non vedremo 4 fasi lunari come al solito, bensì 5. Ad annunciarlo è l’Unione Astrofili Italiani (Uai). Dunque, la luna aprirà e chiuderà il mese autunnale nella fase del primo quarto.

Mentre noi ci impegnavamo a preparare l’occorrente per Halloween tra una zucca e l’altra, l’evento delle fasi lunari aveva già iniziato a manifestarsi durante l’inizio del mese, momento in cui il nostro satellite è stato in congiunzione con Saturno nella costellazione del Sagittario. Qualora ve lo foste perso, sappiate che ciò si riproporrà il 29 novembre (dunque il giorno prima che la luna entri nella fase corrispondente al primo quarto).

Ma non è finita qui, perché per non farsi mancare nulla, questo mese porterà con sé anche Giove, al massimo della sua luminosità nelle fasi serali e Marte, sempre più visibile all’occhio dell’uomo. Inoltre tra il 17 e il 18 novembre assisteremo ad una sorta di “San Lorenzo autunnale”, con protagonista lo sciame di stelle cadenti dette anche Leonidi. Più o meno nello stesso periodo sarà infine visibile dopo alcune settimane di assenza, la Stazione spaziale internazionale.

Tutto questo porterà un fenomeno spettacolare: le fasi lunari sono fondamentali per le migrazioni degli uccelli, quindi assisteremo a dei grandi viaggi migratori. È proprio il caso di dirlo: nel dubbio, occhi rivolti verso il cielo!