Esselunga distrugge Conad e Lidl con prezzi Black Friday al 90% di sconto

Tutti gli ultimi volantini proposti da uno dei colossi in assoluto nel mondo delle vendite che prende il nome di Esselunga hanno dimostrato di avere qualcosa in più. I prezzi sono effettivamente più bassi rispetto a quelli offerti dalla concorrenza, la quale non può tenere il passo neanche questa volta. In occasione di questo mese di novembre che condurrà al giorno dei giorni, ovvero il Black Friday di fine mese, gli utenti potranno portare a casa tantissime grandi opportunità.

Proprio per questo motivo vi invitiamo a fare presto, anche perché molte offerte sono soggette ad esaurimento scorte. L’obiettivo di tutti gli utenti è di portare a casa qualcosa di ottimo durante questo mese, il quale potrebbe risultare anche quello più propizio per fare i regali di Natale in anticipo. Ovviamente si tratta soprattutto di top di gamma, dispositivi che fanno gola a chiunque. Ricordiamo inoltre che tutto quello che verrà acquistato all’interno del negozio potrà godere di due anni di garanzia contro ogni danno che dovesse venire fuori entro il periodo di copertura.

Esselunga propone degli sconti eccezionali non solo sui beni di prima necessità ma anche su qualche pezzo di elettronica

Come è possibile notare qui in basso, ci sono alcuni sconti che non possono passare in osservati. L’obiettivo delle persone che spulceranno il catalogo di Esselunga è quello di trovare ciò che gli serve per l’ambiente domestico, ma ci potrebbe essere qualche sorpresa per quanto concerne il mondo dell’elettronica.

Nessuno credeva di trovare offerta di livello all’interno dell’ultimo volantino di Esselunga eppure ce n’è una davvero clamorosa. Stiamo parlando delle ultime Apple AirPods di terza generazione, le quali vengono offerte a 165 €. Ricordiamo che tra le principali caratteristiche ci sono le seguenti: