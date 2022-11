Risparmiare su eBay è facilissimo, in occasione del Single Day, infatti, sono disponibili tantissimi sconti speciali che permettono a tutti gli effetti di ridurre di molto la spesa finale da sostenere, anche nel momento in cui si volessero acquistare prodotti di tecnologia, come gli afferenti al marchio Xiaomi.

Tutte le offerte di cui vi parleremo nell’articolo sono attive su eBay, con spedizione gratuita presso il proprio domicilio, e la protezione dell’acquirente offerta dal noto sito di aste online. Il pagamento potrà essere effettuato con Paypal o i più importanti circuiti di carte di credito, con possibilità di restituire il prodotto entro 14 giorni dalla data di acquisto, con rimborso completo e spese di restituzione a carico dell’acquirente.

I prezzi sono ancora più bassi grazie ai numerosi codici sconto gratis che aiutano a ridurre di un buon 10% la spesa finale da sostenere, ricordiamo che le offerte indicate sono valide fino all’11 novembre 2022.

eBay: grandissime offerte sui prodotti Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 11 Smartphone 6GB+128GB 6.43” Handy FHD+ 5000 mAh Globale – CODICE: PIT10PERTE2022 – PREZZO: 179,10 euro al posto di 199 euro – LINK.

Le scorte disponibili potrebbero essere limitate, di conseguenza se siete interessati all’acquisto consigliamo di prendere il più rapidamente possibile una decisione.