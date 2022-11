Conad è esagerata: Black Friday già partito con articoli all'80% di sconto

Conad sta proponendo degli sconti clamorosi durante gli ultimi giorni grazie all’ultimo volantino presentato a novembre. Ovviamente si svaria ancora una volta tra tutto quello che riguarda i beni di prima necessità e qualche pezzo di elettronica molto interessante.

In alcuni casi sarà quindi sufficiente prendere il catalogo tra le mani e recarsi presso uno dei tanti punti vendita. Nel momento in cui invece non avrete voglia di scendere di casa ma di acquistare tutto comodamente dalla vostra postazione computer a casa, ecco tanta disponibilità anche sul sito ufficiale online.

Il catalogo durerà ancora per poco tempo, per cui consigliamo di affrettarvi. Chiaramente potrete approfittare di tutti gli sconti sia per quanto riguarda l’acquisto nei negozi fisici, sia per quanto riguarda l’acquisto sul sito online che è ben organizzato con tutte le categorie. Potrete scoprire quindi varie tipologie di prodotti che potrebbero fare al caso vostro soprattutto in questo periodo che potrebbe essere uno dei più prolifici per i regali di Natale.

Conad sbanca con tutti i nuovi prezzi del suo ultimo volantino: non sono mai stati così bassi e convenienti allo stesso tempo

Nessuno avrebbe mai pensato di trovare all’interno di uno dei volantini di Conad uno smartphone o magari una TV. Per quanto riguarda il primo dei due dispositivi, ecco una proposta di fascia bassa da parte di Samsung, che offre il suo Galaxy A03 nella variante da 64 giga di memoria a soli 149 € con lo sconto del 21,16%.

Segue poi la TV LED da 32″ di ampiezza di uno dei marchi più famosi anche diversi anni addietro: si tratta di Nordmende. In questo caso la televisione con risoluzione in HD viene proposta con uno sconto del 38,55% a 110 €.