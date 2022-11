Se desideri mettere in pausa l’abbonamento di DAZN per goderti i mondiali, esiste una procedura che puoi seguire.

Impostando la pausa, il tuo account diventerà inattivo, e si potrà attivare automaticamente il giorno in cui lo desideri riavviare. Non ti verrà addebitato alcun importo mentre il tuo account è in pausa e DAZN ti ricorderà via e-mail quando l’abbonamento sarà nuovamente attivo.

Tieni presente che non puoi utilizzare Pausa se hai un abbonamento annuale o se sei abbonato tramite un’applicazione di terze parti.

Come fare per metterlo in pausa?

Puoi mettere in pausa il tuo account solo utilizzando il browser web seguendo questa procedura:

Accedi al tuo account;

Fare clic su “Sospendi abbonamento”;

Seleziona la durata della pausa;

Fare clic su “Vai avanti e metti in pausa”;

Successivamente, vedrai un messaggio di conferma. Il tuo account può essere sospeso per un massimo di 8 mesi. Riceverai un’e-mail di conferma da parte nostra una volta impostata.

Puoi modificare/annullare la data di riavvio?

Puoi modificare la data di riavvio in qualsiasi momento accedendo alla pagina “Il mio account”. Se non desideri più riavviare il tuo account e desideri semplicemente cancellarlo, puoi farlo sempre dalla stessa pagina.

Se desideri riavviare immediatamente il tuo account, vai sul sito web principale e accedi con le tue credenziali. Ti verrà chiesto se desideri riavviare l’abbonamento, e se fai clic su “Sì”, il tuo account diventerà immediatamente attivo.

Perché non riesci a mettere in pausa l’account?

La pausa può essere applicata solo in una data di fatturazione se hai un abbonamento mensile. Se sei nel mezzo di un periodo di fatturazione, la pausa inizierà dopo la data di pagamento. Se hai applicato un codice regalo, la pausa può iniziare solo dopo la data di fine del codice regalo.