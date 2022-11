Alieni: presto potrebbe iniziare il contatto con il genere umano

Se credete di essere gli unici in questo mondo, siete completamente fuori strada. Basta pensare che miliardi di galassie ospitano miriadi di stelle, le quali a loro volta permettono ad altrettanti pianeti di ruotarvi attorno. Quindi, credete davvero che non esistano altre forme di vita intelligenti, oltre la nostra? Il vero dilemma si pone soprattutto su come riusciremo a comunicare con gli alieni, ad esempio. La scienza troverà la soluzione?

Alieni: primo o poi parleremo con le altre civiltà

Le comunicazioni quantistiche potrebbero essere la soluzione migliore per connettere il genere umano con quello alieno, inviando messaggi da un sistema stellare all’altro. Gli scienziati ovviamente hanno già tentato di farlo cercando comunicazioni simili, al fine di dedurre se specie diverse dalla nostra lo stiano già utilizzando.

Questo tipo di tecnologia non ha bisogno di trasmettitori ad altissima potenza ed è super sicura. Ciò significa che le possibili civiltà nemiche non avranno modo di origliare le conversazioni. Secondo i professori Arjun Berera e Jaime Calderon-Figeruoa dell’Università di Edinburgo, un giorno si potrà comunicare con Marte in tempo reale ma anche con altri sistemi stellari. Tutto dipenderà dall’ingegneria alla base.

“Riceveremo mai un messaggio da E.T.? Non sappiamo se e quando succederà.” ha affermato John Elliot, scienziato all’Università di St. Andrews in Scozia. Ciò che sappiamo è che “non possiamo farci trovare impreparati, scientificamente, socialmente e politicamente, per un evento che potrebbe succedere anche domani.”

L’organizzazione interdisciplinare che si occuperà di creare il nuovo protocollo ha il nome di SETI Detection Hub. Così facendo questa troverà segnali da parte degli alieni e dallo sviluppo di nuovi protocolli di risposta.