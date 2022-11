Il colosso cinese Xiaomi è sicuramente uno dei protagonisti assoluti del mercato smartphone, con i suoi dispositivi che competono principalmente nei settori dei top di gamma Android.

L’azienda, secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe pronta a lanciare la prossima generazione. Parliamo ovviamente della serie Xiaomi 13, per la quale sono appena emersi online dei dettagli molto importanti. Scopriamoli insieme.

Xiaomi pronta a svelare la nuova gamma 13

Le immagini trapelate in rete nelle ultime ore mostrano per la prima volta il design che dovrebbe caratterizzare i nuovi Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Nella parte posteriore vediamo una significativa evoluzione del design rispetto a Xiaomi 12, con il modulo fotografico che ha molto in comune con quanto visto sui recenti iPhone 14 e sui recenti modelli di OPPO.

Il modulo fotografico è quadrato, i sensori principali sono posti sulla diagonale secondaria del quadrato mentre un terzo sensore più piccolo lo troviamo nell’angolo a sinistra in alto. Anche il profilo squadrato con i bordi piatti del display ci ricorda molto iPhone 14. Tutto il profilo laterale dovrebbe essere realizzato in alluminio.

Oltre a Xiaomi 13 abbiamo modo di vedere anche Xiaomi 13 Pro. Le immagini mostrano un dispositivo simile per design a Xiaomi 13. Dal modulo fotografico posteriore cogliamo la somiglianza con iPhone 14. Troviamo sempre tre sensori con flash LED, incastonati in un modulo quadrato. Il display dovrebbe avere una diagonale pari a 6,55″ con bordi curvi. Il lancio dovrebbe avvenire, nel mercato cinese, entro il 30 dicembre 2022.