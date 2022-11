Per questo 2022 il noto produttore cinese Xiaomi ha svelato la sua nuova serie di smartphone di fascia alta Xiaomi 12. Tuttavia, l’azienda è ormai già al lavoro sulla serie successiva, ovvero i prossimi Xiaomi 13. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono spuntate in rete diverse immagini renders di questi nuovi dispositivi che hanno svelato un design un po’ in stile iPhone.

Xiaomi 13: i nuovi smartphone avranno un design ispirato ai nuovi iPhone

Rispetto agli scorsi Xiaomi 12, sembra che la nuova serie di smartphone top di gamma del produttore cinese Xiaomi avrà un design chiaramente ispirato ai nuovi iPhone del colosso americano Apple. Partendo dalle immagini renders del modello base Xiaomi 13 possiamo infatti notare la chiara ispirazione a questi device. Il profilo di questo nuovo smartphone di Xiaomi risulta infatti squadrato ed i bordi sia del display che della backcover sono praticamente piatti.

Stesso discorso per quanto riguarda il modulo fotografico. Anche qui troviamo non poche somiglianze con gli ultimi iPhone 14. Su Xiaomi 13, infatti, troviamo in alto a sinistra un modulo fotografico di forma quadrata con al suo interno tre fotocamere proprio in stile iPhone. Notevole lavoro fatto da Xiaomi, poi, per quanto riguarda le cornici attorno al display (che dovrebbe avere una diagonale da 6.2 pollici). Tutte le cornici attorno allo schermo sono infatti molto sottili e sono soprattutto simmetriche tra loro. Le dimensioni complessive dello smartphone, invece, sono pari a 152.8 x 71.5 x 8.3 mm.

Discorso ovviamente differente per quanto riguarda la parte superiore del display. Il nuovo Xiaomi 13 potrà infatti contare sulla presenza di un piccolo foro centrale dove sarà alloggiata la fotocamera anteriore per i selfie. Come sappiamo, invece, sui nuovi iPhone 14 è presente la ormai nota Dynamic Island, una sorta di nuova barra interattiva per le notifiche.

Oltre a Xiaomi 13, in queste ore sono emerse anche le immagini renders del prossimo Xiaomi 13 Pro. Quest’ultimo ha un design piuttosto simile a quello del fratello minore. A cambiare, però, sono le dimensioni, che qui sono pari a 163,0 x 74,6 x 8,8mm (e un display da 6,5 pollici di diagonale), il modulo fotografico posteriore leggermente più ampio e più spesso e i bordi laterali del display che in questo caso sembrano essere curvi.