I nuovi clienti WindTre di età compresa tra i 18 e i 30 anni hanno a disposizione un’offerta davvero incredibile. Il gestore propone due opzioni della stessa tariffa e tramite queste mette a disposizione tantissimi Giga di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponile.

Offerta WindTre: se hai meno di 30 anni recevi fino a 200 GB di traffico dati!

L’offerta WindTre Young 5G è la versione più economica per i clienti under 30, i quali hanno la possibilità di ottenerla a un costo di 9,99 euro al mese. La tariffa permette di ricevere una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Andando incontro a un costo di 12,99 euro al mese, invece, i nuovi clienti hanno la possibilità di attivare la WindTre Young + 5G. L’offerta in questione consente di ricevere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Entrambe le offerte possono essere attivate esclusivamente dai clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni. L’attivazione può avvenire presso tutti i punti vendita del gestore o tramite il sito ufficiale, che consente di effettuare l’acquisto della nuova SIM e di riceverla tramite corriere senza dover affrontare costi di spedizione.

Alle due tariffe WindTre è possibile abbinare anche l’acquisto di uno smartphone a rate. I nuovi clienti hanno l’opportunità di scegliere uno tra i numerosi dispositivi presenti in listino e di procedere con l’acquisto andando incontro a delle rate mensili davvero convenienti. Questo mese, inoltre, il gestore proporrà tantissimi dispositivi a prezzi scontati. Dunque, basterà recarsi in uno dei punti vendita per conoscere tutte le offerte attive e compatibili con le straordinarie Young 5G e Young + 5G.