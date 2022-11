Sono davvero eccezionali le offerte che WindTRE ha deciso di mettere in campo durante l’ultimo periodo, il quale è stato caratterizzato fortemente da una valanga di promozioni mobili di tanti gestori che operano in Italia.

Di tutta risposta il famoso provider che in tutta Italia riesce a detenere la leadership assoluta per quanto riguarda la qualità, sta proponendo le sue migliori promozioni mobili anche se la scena sarebbe stata totalmente rubata da un’opportunità riservata solo ad una ristretta cerchia di pubblico. Si tratta delle persone che hanno già sottoscritto un’offerta di tipo fisso con fibra ottica in casa, le quali potranno beneficiare quindi di una soluzione mobile targata WindTRE. L’offerta durerà per sempre allo stesso prezzo e permetterà di avere i migliori contenuti in assoluto.

WindTRE ufficializza la sua nuovissima GO Unlimited Star+, ci sono giga illimitati per tutti con tanti altri contenuti al prezzo straordinario di soli 7,99 € al mese

Sono state davvero tante le offerte che hanno affollato ultimamente il panorama telefonico mobile italiano, ma a quanto pare i gestori più blasonati stanno riprendendo pian piano il controllo. Tra questi c’è di diritto anche WindTRE, provider che ultimamente però ha deciso di dedicarsi con un’offerta molto particolare ai suoi clienti con rete fissa attiva.

E’ arrivata proprio per loro la promozione che prende il nome di GO Unlimited Star+, soluzione eccezionale soprattutto per il prezzo che corrisponde a soli 7,99 € al mese. Inoltre tutte le persone che la sottoscriveranno potranno avere minuti senza limiti verso qualsiasi provider, 200 messaggi verso tutti e soprattutto giga senza limiti per navigare sul web.