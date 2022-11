Per alcuni ex clienti di Vodafone è arrivata un’opportunità davvero notevole per tornare. L’operatore telefonico, in particolare, sta invitando alcuni dei suoi ex clienti a tornare attivando la nota offerta Vodafone Silver con ben 100 GB per navigare ad un prezzo promozionale di soli 6,99 euro al mese.

Vodafone Silver per alcuni ex clienti con 100 GB ad un prezzo speciale

Ritorna ad essere disponibile l’offerta denominata Vodafone Silver e questa volta ad un prezzo ancora più conveniente. Come già accennato, infatti, il noto operatore telefonico rosso ha avviato in questi giorni una nuova campagna SMS con cui sta invitando alcuni ex clienti a tornare attivando proprio questa offerta.

Ora, Vodafone Silver sarà attivabile ad un prezzo scontato di soli 6,99 euro. Nonostante questo, rimangono disponibili tutte le cose offerte con questa promozione. Abbiamo sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, diversi minuti di chiamate verso paesi esteri, SMS senza limiti verso tutti i numeri e, come già detto, 100 GB per navigare. Ecco qui di seguito l’SMS inviato da Vodafone ai suoi ex clienti.

“Dacci una seconda chance, torna in Vodafone! Ti abbiamo riservato un’offerta speciale: 100 GIGA, minuti e sms illimitati a 6.99 EURO al mese. Costo SIM GRATIS, attivazione 1 cent. Attiva nei nostri negozi o online su voda.it/wdb14, entro il 09/11. Dettagli e costi offerta su voda.it/wdb14.”

Ricordiamo che, tra i minuti di chiamate, sono inclusi 300 minuti verso Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Peru, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco.