Ad ottobre 2022 il mondo dello streaming è stato caratterizzato da Halloween. La giornata dedicata a “dolcetto o scherzetto” ha infatti il proprio fascino e, di conseguenza, gli utenti vogliono vedere film e serie TV a tema.

Grazie ai dati raccolti da JustWatch, è possibile stilare le classifiche TOP 10 dei film e delle serie TV più apprezzate dagli utenti. I contenuti in questione sono quelli che gli utenti italiani hanno apprezzato maggiormente tra tutti quelli disponibili nel nostro paese.

I dati fanno riferimento al periodo compreso tra l’1 e il 31 ottobre 2022. Le piattaforme prese in considerazione son Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ senza dimenticare i servizi SKY, Paramount+ e tutti gli altri attivi.

Il mondo dello streaming ad ottobre 2022 è stato caratterizzato dalla voglia di avventura e da una punta di paura

TOP 10 – Film in streaming

Halloween Il signore degli anelli: La compagnia dell’Anello Top Gun: Maverick Hocus Pocus 2 Bullet Train Blonde the Good Nurse Barbarian The Batman Una famiglia vincente – King Richard

TOP 10 – Serie TV in streaming

House of the Dragon The Watcher Boris Game of Thrones – Il trono di spade The Walking Dead The Handmaid’s Tale The Bear Il signore degli anelli: Gli anelli del potere Inverso – The Peripheral Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

Al vertice della classifica TOP 10 dei migliori film si posiziona Halloween. Il film del 2022 è diretto da David Gordon Green ed è la tredicesima pellicola appartenente all’omonima saga che ha come protagonista l’assassino senza volto Michael Myers.

Andando a guardare la TOP 10 delle serie TV, il primo posto è occupato da House of the Dragon. Questa serie è al tempo stesso uno spin-off e un prequel de Il Trono di Spade e si svolge circa 200 anni prima della storia principale. Le vicende narrate nella serie sono in parte tratte dal libro Fuoco e sangue scritto da George R. R. Martin.