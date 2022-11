Sebbene le elezioni presidenziali del 2020 siano state definite “le più sicure nella storia americana“, i principali media hanno espresso preoccupazione per le imminenti elezioni del 2022 influenzate da interferenze straniere e “disinformazione“, proprio come è stato affermato dopo le elezioni presidenziali del 2016 e prima del 2020.

Ad esempio, domenica il New York Times ha pubblicato un articolo in cui si afferma che “hanno identificato una serie di operazioni di disinformazione” che sono state “riattivate” dalle elezioni presidenziali del 2016 e del 2020.

“Fa parte di quello che il gruppo e altri ricercatori hanno identificato come un nuovo sforzo russo, anche se più mirato, in vista delle elezioni di martedì. L’obiettivo, come prima, è alimentare la rabbia tra gli elettori conservatori e minare la fiducia negli americani sistema elettorale. Questa volta, sembra anche destinato a minare l’ampia assistenza militare dell’amministrazione Biden all’Ucraina“, ha riferito il corrispondente del Times Steven Lee Myers.

Un problema serio

Ha aggiunto: “Le campagne mostrano non solo quanto il sistema politico americano rimanga vulnerabile alla manipolazione straniera, ma anche come i fornitori di disinformazione si siano evoluti e si siano adattati agli sforzi delle principali piattaforme di social media per rimuovere o minimizzare contenuti falsi o ingannevoli“.

Il giornalista di sicurezza informatica di Politico, Eric Geller, ha scritto un articolo lunedì evidenziando “6 minacce alla sicurezza elettorale da tenere d’occhio il giorno delle elezioni“.

“I midterm devono affrontare una serie di minacce digitali, dagli account Twitter rubati ai siti web elettorali violati, che potrebbero innescare caos, confusione e disordini che dureranno a lungo dopo la chiusura delle urne“, ha scritto Geller. “Le elezioni presidenziali del 2020 sono state piene di accuse di hack che sono state successivamente smentite. Tuttavia ci sono rischi reali che gli hacker possano entrare nelle apparecchiature elettorali e in altre infrastrutture elettorali per cercare di minare il voto di martedì“.

I media hanno iniziato a ipotizzare tentativi russi di influenzare le elezioni di medio termine del 2022.